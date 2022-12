Parlamentswahl auf den Fidschi-Inseln (AAPIMAGE / MICK TSIKAS)

Wie das Wahlbüro in der Hauptstadt Suvo mitteilte, kommen nach Auszählung aller Stimmen sowohl die Partei von Regierungschef Bainimarama als auch das Bündnis seines Herausforderers Rabuka auf jeweils 26 Sitze im 55-köpfigen Parlament.

Nach der Abstimmung am Mittwoch hatte es Probleme bei der Auszählung gegeben. Zwischenergebnisse, die in einer App angezeigt wurden, waren zugunsten Bainimaramas Partei "Fiji First" korrigiert worden - angeblich wegen einer Panne. Oppositionsvertreter forderten daraufhin einen sofortigen Auszählungsstopp.

In den vergangenen 35 Jahren hatte es auf den Fidschi-Inseln vier Militärputsche gegeben. Zuletzt wurden dreimal demokratische Wahlen in dem Pazifikstaat durchgeführt. Bainimarama selbst war vor 16 Jahren durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen. Rabuka ist ebenfalls ein ehemaliger Putschist.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.