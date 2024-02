Das sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit Blick auf Äußerungen des polnischen Außenministers Sikorski. Dieser hatte in einem Interview erklärt, deutsche Soldaten wären in seinem Land willkommen. Er verwies unter anderem darauf, dass deutsche Offiziere bereits in NATO-Einrichtungen in Polen tätig seien.

Hebestreit betonte, dass Polen sowohl in der EU als auch in der NATO ein wichtiger Partner Deutschlands sei. Das habe auch Bundeskanzler Scholz kürzlich zum Ausdruck gebracht. Deutschland fühle sich für die Sicherheit Polens verantwortlich.

Sikorski hatte eine mögliche Stationierung deutscher Soldaten in Polen mit Reperationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg in Zusammenhang gebracht. Diese Forderungen hätten nicht nur eine juristische, sondern auch eine ethische und politische Dimension.

Er habe die Bundesregierung ermuntert darüber nachzudenken, wie sich materiell zeigen lasse, dass es Deutschland leidtue, wie seine Truppen sich in Polen im Zweiten Weltkrieg verhalten hätten, sagte der polnische Außenminister. Ein Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung könnte Teil einer kreativen Lösung sein.

