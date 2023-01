Spanien schafft Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr ab. (Elena Shesternina/Sputnik)

Ab dem 8. Februar müsse nur noch in Gesundheitseinrichtungen und Apotheken ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Spanien ist seit Monaten auf einem niedrigen Niveau. Die Corona-Pandemie hatte das Land anfangs hart getroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.