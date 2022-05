EU-Kommission

Blick auf die Tower Bridge in London. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Es sei integraler Bestandteil einer stabilen Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, heißt es in einer Mitteilung von EU-Vizekommissionspräsident Sefcovic. Brüssel sei offen, weiter über die Umsetzung der Vereinbarung zu sprechen. Bundeskanzler Scholz und der belgische Ministerpräsident De Croo warnten die britische Regierung nach einem Treffen in Berlin davor, einseitige Schritte zu unternehmen.

Medienberichten zufolge hat die britische Außenministerin Truss einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, mit dem einseitig alle Kontrollen für britische Exporte nach Nordirland aufgehoben würden. Truss sehe die Gespräche mit der EU über Änderungen an dem Vertrag in einer Sackgasse, hieß es. - Das Nordirland-Protokoll soll Kontrollen an der inner-irischen Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland vermeiden.

