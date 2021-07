Sie haben es verbockt. Thüringen dürfe sich nicht lächerlich machen, hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende noch gestern gesagt. Es gebe keine politische Alternative zur Neuwahl, hatte sein Kollege von den Linken erklärt. Die AfD dürfe nicht "weiter Spielchen treiben und die Demokratie beschädigen" meinte der FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich. Das war der, der sich im letzten Jahr von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen hat. Sie alle gemeinsam haben die Chance vergeben, dem Thüringer Landtag eine neue Legitimität zu verleihen, nachdem die verantwortungslose AfD ihn zur Zockerbude herabgewürdigt hatte und CDU und FDP ihr vollkommen verantwortungs- und instinktlos auf den Leim gegangen waren.

Eine Neuwahl nach einem Jahr war fester Bestandteil der Duldungsvereinbarung zwischen der rot-rot-grünen Minderheit im Landtag und der CDU. Ihre Stimmen hätten ausgereicht. Dennoch wird am Montag der Thüringer Landtag nicht aufgelöst.

Abstimmung zur Grundsatzfrage hochstilisiert

Es war ein Scheitern mit Ansage: Die CDU steht nicht zu ihrer festen Zusage, konnte nur 17 von 21 Stimmen liefern. Dabei sprechen die Christdemokraten doch so gern von "Verlässlichkeit" und "Verantwortung". Linke und Grüne haben die Frage, wer da miteinander stimmt, zu einer ideologisch-moralischen Grundsatzfrage hochstilisiert. Es wäre ein "Dammbruch 2.0", wenn nun auch AfD-Stimmen für die Auflösung des Landtags relevant sein könnten. Manche Linke wollten nicht mal FDP-Stimmen akzeptieren.

Dabei geht es ja gerade um die Auflösung, und nicht etwa um die Wahl eines Ministerpräsidenten. Aber manche Linke und Grüne gerieren sich, als müssten sie in Erfurt den faschistischen Drachen besiegen und die Demokratie retten. Die FDP, deren Chef Thomas Kemmerich noch immer nicht begriffen hat, was an seiner Wahl zum Ministerpräsidenten falsch gewesen sein soll, stellt sich an die Seitenlinie und zuckt mit den Schultern: Auf uns könnt ihr nicht zählen. Das ist eine FDP, die die Chance zum reinigenden Neustart nicht ergriffen hat.

Vorurteile werden bestätigt

Von der AfD Björn Höckes erwartet ohnehin niemand außerhalb des eigenen Milieus einen konstruktiven Beitrag. Aber allein durch ihre Gegenwart, durch die Verzagtheit und die ideologische Verbohrtheit der Linken und Grünen und die Verantwortungslosigkeit zumindest einiger CDU-Abgeordneter kann sie dem possierlichen Treiben im Thüringer Landtag genüsslich zuschauen.

Es ist ein Trauerspiel und bestätigt aufs Trefflichste die Vorurteile vieler Bürger über Politiker, dass diese nur mit sich beschäftigt seien und wenig darauf gäben, was die Bürger denken. Die Thüringer wünschen sich nämlich in der Mehrheit eine Neuwahl. Stattdessen wird das Parlament unter den Bedingungen einer Minderheitskoalition noch mehr mit sich selbst beschäftigt sein und teure Kompromisse aushandeln müssen. Da die CDU die Fortführung der Duldung verweigert, eröffnet das der AfD die Chance, die Parteien gegeneinander auszuspielen. Thüringen bleibt so das Narrenhaus Deutschlands.

