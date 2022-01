Vor den Olympischen Winterspielen: Zeremonie zur Übergabe der Flamme für die Olympischen Winterspiele 2022 (Archivbild) (dpa)

Das teilte Außenminister Kofod in einer Erklärung mit. Desgleichen werden die Niederlande keine offizielle Delegation entsenden. Das habe das Kabinett entschieden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Den Haag . Zuvor hatten die USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan einen diplomatischen Boykott der Spiele im Februar verkündet. Von deutscher Seite wollen Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser nicht zu den Spielen nach Peking zu reisen. Beide machten allerdings persönliche Gründe geltend. Laut Bundeskanzler Scholz läuft auf EU-Ebene noch der Abstimmungsprozess in dieser Frage.

