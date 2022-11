Gaspreisdeckel

Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold vertritt Deutschland bei den Gesprächen. (imago/Jürgen Heinrich)

Wirtschaftsstaatssekretär Giegold sagte am Rande eines Treffens der EU-Energieminister in Brüssel, man könne zusammenfassend sagen, dass alle mit dem Vorschlag der EU-Kommission unglücklich wären. Für Deutschland sei wichtig, dass die Märkte nicht durcheinander kämen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas zu deckeln, das am Handelsplatz TTF verkauft wird. Allerdings ist die Obergrenze für die Preise sehr hoch angesetzt.

Eine Gruppe von 15 Staaten, geführt vor allem von Spanien und Frankreich glaubt deshalb nicht, dass der Deckel so wirken kann. Eine zweite kleinere Gruppe, geführt von Deutschland, sieht einen Deckel allgemein kritisch. Sie fürchtet, dass Flüssigerdgas dann gar nicht erst in Europa ankommt und das Gas in Europa rationiert werden muss.

Bei dem Treffen der Energieminister wird nicht mit einer Einigung gerechnet.

