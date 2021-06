Der Beschluss der UEFA, das Münchner Stadion beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, stößt auf breite Kritik. Verbände, Politiker und Stadienbetreiber zeigten Unverständnis und riefen zu Protestaktionen auf.

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland kritisierte die UEFA für ihre Entscheidung: "Wir als Verband finden es sehr befremdlich, wie die UEFA mit Werten umgeht, die in der Gesellschaft allgemein akzeptiert werden sollten", sagte LSVD-Sprecher Markus Ulrich. "Die UEFA hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt."

"Verbot ist unverständlich"

Kritik kam auch vom Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke: "Gleichbehandlung und der Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sind universelle Werte, denen sich die Uefa selbst verpflichtet fühlt. Das Verbot, das Münchner Stadion in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, ist deshalb unverständlich. Die Uefa verspielt damit die Gelegenheit, ein deutliches Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie und LSBTIQ-Feindlichkeit im Fußball zu setzen."



SPD-Generalsekretär Klingbeil schrieb auf Twitter, die UEFA solle sich schämen. Der CSU-Vorsitzende Söder betonte, die Regenbogenfarben am Stadion wären ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock rief dazu auf, die Regenbogenflagge zu zeigen für Toleranz und gegen Homophobie. Auch die Linke und die FDP bedauerten die Entscheidung des Europäischen Fußball-Verbands.

Andere Stadien werden beleuchtet

Auch andere Stadionbetreiber wollen auf ihre Weise gegen den Beschluss protestieren. So sollen unter anderem die Stadien in Berlin, Frankfurt und Köln in den Regenbogenfarben beleuchtet werden. Der Dachverband der deutschen Christopher Street Day's (CSD) wird mit Partnern wie Amnesty International den Fans 11.000 Fahnen zur Verfügung stellen. Sogar der Münchner Olympiaturm wird in Regenbogenfarben leuchten.



Die UEFA hatte zuvor einen entsprechenden Antrag des Münchner Stadtrats abgelehnt. Zur Begründung erklärte die UEFA, man sei gemäß Satzung eine politisch neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes des Antrags müsse er abgelehnt werden.



Man biete der Stadt München aber an, das Stadion statt zum Spiel am Mittwoch entweder am 28. Juni, dem Christopher Street Day, oder zwischen dem 3. und 9. Juli in Regenbogenfarben zu beleuchten. In diesem Zeitraum finde die CSD-Woche in München statt. Allerdings sind an keinem der vorgeschlagenen Termine Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München angesetzt.

Reaktion auf Gesetz in Ungarn

Zuvor hatte sich der Münchner Stadtrat in einem fraktionsübergreifenden Antrag dafür ausgesprochen, die EM-Arena in Fröttmaning zum Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben zu beleuchten. Hintergrund des Protestes ist ein Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt und das erst vor kurzem vom Parlament in Budapest gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban.



Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden. Mannschaftskapitän Manuel Neuer stellte bereits klar, dass er wieder mit einer Regenbogen-Binde spielen werde. Die UEFA wertete das Tragen der Regenbogenbinde aber offenbar als politisches Zeichen, was von ihren Statuten verboten ist. Sie stieß daher eine Überprüfung an, die nach viel Kritik inzwischen wieder gestoppt wurde.

