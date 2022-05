Corona-Pandemie

Gesundheitsminister Lauterbach schrieb auf Twitter, mit täglich bis zu 150 Corona-Toten fehle der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten. verzichten.» (Geisler-Fotopress)

Das sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. In Bussen und Bahnen, wo man Abstände nicht einhalten könne, sei sie bislang aus gutem Grund erlassen worden. Verkehrsminister Wissing hatte gefordert, die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen zu beenden. Gesundheitsminister Lauterbach lehnte den Vorstoß in der jetzigen Lage ab. Auch von den mitregierenden Grünen kam Widerspruch. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, befürwortete ein Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln.

Die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen ist im Infektionsschutzgesetz vorerst bis Ende September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt diese. Ab kommendem Montag wird die generelle Empfehlung zum verpflichtenden Maskentragen in Flughäfen und Flugzeugen zurückgenommen. Wenn an Abflug- oder Zielort Maskenpflicht im Verkehr besteht, sollte dies aber weiter auch in den Maschinen gelten.

