Die ursprünglich für Sonntag geplante Präsidentenwahl in Polen wird nun doch verschoben.

Das entschied das Parlament am späten Abend in Warschau. Ein neues Wahldatum wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS wollte die Wahl trotz der Corona-Pandemie am kommenden Sonntag abhalten. Sie sollte als reine Briefwahl stattfinden. Dagegen hatten unter anderem mehrere ehemalige Staats- und Regierungschefs des Landes protestiert und die Bürger zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie argumentierten, dass das Vorhaben der PiS gegen die Verfassung verstoße.