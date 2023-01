Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (Kay Nietfeld/dpa)

Es gebe keine roten Linien, sagte Mützenich zum Auftakt der Fraktionsklausur in Berlin. Die Ukraine müsse das bekommen, was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig sei. Deutschland werde sich in der Frage weiter eng mit den Bündnispartnern abstimmen, dürfe aber nicht in den Krieg verwickelt werden. Mit Blick auf die Bereitschaft Polens, der Ukraine auch Leopard-Kampfpanzer zu liefern, sagte Mützenich, Präsident Duda habe erklärt, dass er dies nur zusammen mit Partnern tun werde. Das unterscheide sich nicht von der Position der Bundesregierung.

Für die Lieferung der Leopard-Panzer ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich, weil die Panzer in Deutschland hergestellt wurden.

