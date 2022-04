Eine EU-Fahne hängt in der Altstadt von Litauens Hauptstadt Vilnius. (dpa / Peer Grimm)

Das Netz funktioniere seit Monatsbeginn ohne russische Importe, teilte das Energieministerium in der Hauptstadt Vilnius am Abend mit. Künftig werde der gesamte Gasbedarf über das Flüssiggas-Terminal in der Ostsee-Hafenstadt Klaipeda gedeckt. Das baltische EU- und Nato-Landes hatte die schwimmende Anlage bereits Anfang 2015 in Betrieb genommen, um sich unabhängiger von russischen Gasimporten zu machen.

