Eine EU-Fahne hängt in der Altstadt von Litauens Hauptstadt Vilnius. (dpa / Peer Grimm)

Von dort fließe seit Anfang des Monats keines mehr nach Lettland, Estland und Litauen, teilte der lettische Gasspeicher-Betreiber Conexus Baltic Grid mit. Litauens Präsident Nauseda rief die anderen EU-Staaten auf, dem Beispiel zu folgen. Den Angaben zufolge wird der baltische Markt derzeit etwa durch Gasreserven versorgt, die unterirdisch in Lettland gelagert werden. Außerdem gelangten Lieferungen über ein Flüssiggas-Terminal in der litauischen Ostsee-Hafenstadt Klaipeda an Land, das bereits 2015 in Betrieb genommen wurde.

Aus Estland lag zunächst noch keine Stellungnahme vor.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.