Scholz zu Kartellrecht

Zapfpistolen für verschiedene Kraftstoffe (picture alliance/dpa)

Man beobachte die Lage genau und müsse sehen, ob die derzeitigen Instrumente und Möglichkeiten ausreichten, sagte der SPD-Politiker am Abend auf der Ostsee-Insel Riems. Man dürfe sich nicht scheuen, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, wo - so Scholz wörtlich - "Effizienzdefizite" bestünden. Hintergrund ist die Debatte, ob die steuerliche Entlastung bei den Spritpreisen an Kunden weitergegeben werde.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte im Deutschlandfunk baldige Vorschläge für ein "Kartellrecht mit Klauen und Zähnen" für mehr Wettbewerb angekündigt.

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Kühling, hält ein schärferes Wettbewerbsrecht für richtig. Die Vorschläge des Wirtschaftsministers gingen in die richtige Richtung, sagte er den "Stuttgarter Nachrichten". Es seien aber keine kurzfristigen Instrumente, die zurzeit sehr hohen Spritpreise könnten damit nicht verringert werden.

