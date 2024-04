Die Partei zwischen Mönchengladbach und Union Berlin endete torlos. (IMAGO / Team 2 / IMAGO / Maik Hölter / TEAM2sportphoto)

Damit haben beide Vereine einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga verpasst. Nach dem in jeglicher Hinsicht enttäuschenden 0:0 könnten beide Teams nun in noch größere Abstiegsgefahr geraten. Aktuell liegen sie auf den Tabellenplätzen 13 und 14.

Auch in der Partie Mainz gegen Köln gab es keinen Sieger. Mainz musste sich mit einem 1:1 begnügen und belegt nun den Relegationsrang, gefolgt von Köln auf Platz 17. Vor 33.000 Zuschauern erzielte Leandro Barreiro in der 29. Minute die Führung für die Mainzer. Der Kölner Luca Waldschmidt verschoss einen Foulelfmeter, Florian Kainz machte es in der Nachspielzeit für den FC besser.

Derzeit spielt noch Darmstadt gegen Heidenheim.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.