Mehrere Tausend Menschen haben bundesweit gegen die überraschende Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten protestiert.

Allein in Berlin hatten sich mehr als Tausend Demonstranten versammelt. Vor allem vor der Parteizentrale der FDP war der Unmut zu spüren, aber auch vor der Parteizentrale der CDU. Vor dem Gebäude der FDP protestierten nach Veranstalterangaben am Abend mehr als 1.000 Menschen. Die Polizei ging in der Nacht von 1.100 Menschen aus. Bei der CDU wurden demnach etwa 30 Demonstranten gezählt. Die Polizei war vor Ort, Zwischenfälle gab es nach Auskunft eines Polizeisprechers aber nicht.



Vor der Thüringer Staatskanzlei versammelten sich ebenfalls etwa 1.000 Menschen und bildeten eine Menschenkette. Einige skandierten: "Wer hat uns verraten? Freie Demokraten!" und "Nicht mein Ministerpräsident!" Vor dem Eingang des Gebäudes brannten Kerzen, Demonstranten hielten ein Transparent "FDP und CDU: Steigbügelhalter des Faschismus". Auch in mehreren anderen Städten kam es zu spontanen Protestkundgebungen geben FDP und CDU. So zogen unter anderem in Magedeburg, München und Hamburg hunderte vor die Landesgeschäftsstellen von FDP, CDU und AfD.



Im Erfurter Landtag war Kemmerich am Mittwoch überraschend mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Damit wurde der bisherige Ministerpräsident Ramelow von den Linken abgewählt. Er wollte mit SPD und Grünen eigentlich eine Minderheitsregierung bilden.