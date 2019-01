Bei dem Anschlag auf einen Hotelkomplex in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind 21 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte der Polizeichef mit. Alle fünf Angreifer seien getötet worden. Präsident Kenyatta erklärte den Einsatz für beendet.



Bewaffnete Männer waren gestern Nachmittag in das Luxushotel eingedrungen; einer von ihnen sprengte sich in die Luft. Bis in den frühen Morgen hinein lieferten sich Sicherheitskräfte Feuergefechte mit den Angreifern. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich.