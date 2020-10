Sieben Jahre nach dem Angriff auf ein Einkaufszentrum in Kenia sind zwei Männer zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Die Richter verhängten 33 beziehungsweise 18 Jahre Gefängnis. Sie sahen es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten eine terroristische Vereinigung unterstützt und den Anschlag geplant hatten. Die Männer bestritten die Vorwürfe.



Anhänger der somalischen Al Shabaab-Miliz hatten im September 2013 das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi gestürmt und mehrere Tage lang in ihrer Gewalt. Es kam zu schweren Kämpfen mit Sicherheitskräften. Mindestens 67 Menschen wurden getötet und mehr als 200 verletzt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.