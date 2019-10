Das ging schnell: Keine zwei Monate nach der Landtagswahl am 1. September ist die Tinte schon trocken unter dem Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen. Ein erstaunliches Tempo, zumal es ein ungeliebtes Dreierbündnis ist, das keiner der künftigen Partner ursprünglich wirklich wollte.

Dafür haben sie sich in den Wochen der Koalitionsverhandlungen gut zusammen gerauft: Am Anfang fremdelte man, vor allem die SPD musste dazu lernen: Seit der Wende regiert sie in Brandenburg, konnte sich ihre Juniorpartner aussuchen, die durften dann beim Kaffeetrinken lediglich brav den Koalitionsvertrag unterschreiben.

Diesmal war alles anders: Vor allem der kleinste Partner, die Grünen mit ihren knapp zwölf Prozent Stimmenanteil drangen selbstbewusst darauf, dass auf Augenhöhe verhandelt wird. Schließlich hatten sie ihren Stimmenanteil fast verdoppelt, während SPD und CDU bittere Verluste hinnehmen mussten.

Die zu Beginn teils weit auseinander klaffende Positionen konnten mittels Kompromiss überbrückt werden. Ein Wort, das heutzutage als Schimpfwort gilt, das aber Grundlage aller Politik ist.

Der Frust im Land ist groß

Nun trägt die CDU die weltoffene Flüchtlingspolitik mit, die Grünen akzeptieren die Stärkung der inneren Sicherheit mit mehr Polizisten und Staatsanwälten und die SPD nimmt hin, dass es in der Lausitz keinen neuen Tagebau geben wird. Alle drei Partner stellen den Zusammenhalt des Landes und den Klimaschutz in den Mittelpunkt ihres geplanten Bündnisses.

Offensichtlich haben sie begriffen, dass es fünf vor zwölf ist in Brandenburg: Um ein Haar wäre die AfD am 1. September stärkste Kraft geworden. So groß ist der Frust im Land über gefühlten Stillstand und marode Infrastruktur, ebenso die Angst vor dem rasanten Wandel in der digitalen Revolution.

Die Mitglieder des künftigen Regierungsbündnisses haben den Mut bewiesen, sich auf andere Standpunkte einzulassen. CDU und Grünen, bislang auf die Oppositionsbänke verwiesen, scheint der Gestaltungswille aus allen Knopflöchern. Sie bringen frischen Wind in die Machtzentralen. Und haben angeregt, eine Milliarde Euro Kredit aufzunehmen, für Investitionen in Internet und Infrastruktur. Eine gute Idee: Die Zinsen sind günstig und Schlaglöcher, stillgelegte Bahnhöfe, lahmes Internet und Funklöcher sind auch nicht besonders enkelfreundlich.

Bleibt zu hoffen, dass das Wahlergebnis der einstigen "Brandenburg-Partei" wirklich die Augen geöffnet hat. Dass die SPD auch nach der Wiederwahl von Ministerpräsident Dietmar Woidke versteht, dass es nicht so weiter gehen kann wie bisher.

Vanja Budde