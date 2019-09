Kenia-Koalition in Brandenburg

Die Grünen in Brandenburg haben den Weg für Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU frei gemacht.

Auf dem Landesparteitag in Kleinmachnow stimmten 46 von 54 Delegierten dafür. Die Gespräche sollen am Montag beginnen. SPD und CDU hatten der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereits zugestimmt. Das nun angestrebte Kenia-Bündnis wäre die zweite Koalition dieser Art nach Sachsen-Anhalt.



Die Grünen-Bundesvorsitzende Baerbock hatte auf dem Landesparteitag um Zustimmung geworben und erklärt, wenn die Grünen diese fünf Jahre nicht mitgestalteten, würde der CO2-Ausstoß nicht ein bisschen reduziert. Die Grüne Jugend in Brandenburg lehnte eine Koalition mit CDU und SPD dagegen ab. Ein Sprecher sagte, die Grünen seien nicht dazu da, der SPD ihre Wunschkoalition zu ermöglichen.