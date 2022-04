Unterernährung als Folge der Corona-Einschränkungen ist für Kinder besonders kritisch (German Doctors e.V.)

Drei Regenzeiten seien bereits ausgeblieben, berichtete Hansen nach einem Besuch in Kenia, und auch die vierte lasse auf sich warten. Auf den Straßen lägen verdurstete Tiere. Nomaden und Halbnomaden, die von ihrem Vieh lebten, verlören ihre Existenz. "Wenn die Tiere sterben, stirbt das Leben", sagte Hansen. Die Nomaden ernähren sich vom Milch und Fleisch der Tiere. Ihr Vieh ist ihr Kapital.

Auch die Armen in den Slums der kenianischen Städte kämpfen nach Hansens Worten um ihre Existenz. Durch die Lockdowns wegen der Corona-Pandemie hätten viele ihre Arbeit verloren. Hansen war in einem Slum in Nairobi, der kenischen Hauptstadt. Dort hätten viele Menschen seit Monaten kein Einkommen. Sie schickten ihre Kinder auf Müllhalden, um den Müll zu sortieren und zu verkaufen. Hansen sprach von einem "Überleben am letzten Minimum".

Durch den Krieg in der Ukraine seien nun auch noch die Preise für Weizen, Maismehl und Speiseöl explodiert - Grundnahrungsmittel, die aus der Ukraine importiert werden. Das sei für die Armen nicht mehr erschwinglich. Auch die Preise für Benzin sind extrem gestiegen, mehrere Tage habe es zudem überhaupt kein Benzin in Nairobi gegeben. "Das löst Unruhen aus", sagte Hansen.

Hansen forderte die Bundesregierung auf, die Entwicklungshilfe für Ostafrika aufzustocken.

