Bei dem Terroranschlag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind mindestens 15 Menschen getötet worden.

Das berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf unterschiedliche Quellen. Unter den Opfern sollen auch Ausländer sein. Gestern Nachmittag waren Bewaffnete in ein Hotel eingedrungen; einer von ihnen sprengte sich in die Luft. Sicherheitskräfte lieferten sich anschließend stundenlang Feuergefechte mit den Angreifern.



Die Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte den Anschlag für sich. Sie kämpft seit Jahren im Nachbarland Somalia um die Macht und verübt auch immer wieder Anschläge in Kenia.