Angesichts der Heuschreckenplage in Ostafrika hat der kenianische Präsident Kenyatta mehr globalen Einsatz gegen den Klimawandel gefordert.

Auch sein Land sei Opfer der Erderwärmung, sagte Kenyatta beim Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Nairobi. Alle müssten ihren Teil dazu beitragen, die Erde für künftige Generationen zu bewahren. Steinmeier sagte ebenfalls, der Kampf gegen die Veränderungen des Weltklimas müsse global gestaltet werden. Dabei solle vor allem der reichere Norden Verantwortung übernehmen.



Seit Monaten überziehen Schwärme aus Millionen Wüstenheuschrecken Landstriche in Ostafrika und fressen Felder und Weideland kahl. Ihre Vermehrung wurde durch den ungewöhnlich vielen Regen in der Region in den vergangenen Monaten begünstigt.