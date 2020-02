Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Staatsbesuch in Kenia eingetroffen.

Er wurde vom kenianischen Präsidenten Kenyatta mit militärischen Ehren und 21 Salutschüssen begrüßt. Beide führten anschließend ein Gespräch miteinander.



Am Morgen hatte sich Steinmeier bereits mit Vertretern der kenianischen Zivilgesellschaft getroffen und mit diesen über die Situation in dem ostafrikanischen Land diskutiert. Vorgesehen sind auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern beider Staaten.



Zu Beginn des Besuchs rief Steinmeier in der Tageszeitung "Daily Nation" Europa dazu auf, sich stärker dem afrikanischen Kontinent zuzuwenden und mit ihm enger zusammenzuarbeiten. Eine gute Zukunft Afrikas sei für die Entwicklung des ganzen Planeten von entscheidender Bedeutung.



Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in Kenia seit 1966. Am Donnerstag reist Steinmeier dann in den Sudan.