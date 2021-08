Kenias Präsident Kenyatta ist mit seinen Plänen für eine große Wahlrechtsreform gescheitert.

Das nationale Berufungsgericht in Nairobi bestätigte die gerichtliche Einstufung der Pläne als verfassungswidrig. Nur das kenianische Parlament habe das Recht, die Verfassung zu ändern, hieß es zur Begründung. Kenyatta wollte das geltende Mehrheitswahlrecht reformieren, um das Wahlergebnis in der häufig nach ethnischen Gruppen zersplitterten politischen Landschaft besser abzubilden. Gleichzeitig wäre aber auch das Amt eines Ministerpräsidenten neu geschaffen worden. Dadurch hätte Kenyatta weiterregieren können; als Präsident darf er nicht mehr wiedergewählt werden. Kritiker werfen ihm vor, er habe es darauf abgesehen, länger an der Macht bleiben zu wollen.

