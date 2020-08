Keno Harriehausen, Jahrgang 1988, hat seine musikalischen Lehrjahre vor allem im Ausland verbracht: Norwegen, Holland und Dänemark. Seit seinem Umzug nach Leipzig vor knapp zwei Jahren nimmt nun auch die deutsche Jazz-Öffentlichkeit stärker von ihm Notiz. Sein Debütalbum ist von der Kritik als meisterhafter Brückenschlag zwischen Jazz und Klassik gelobt worden. Bei seiner oft wohlklingenden, gebrochen-melancholischen Musik würden, so hieß es, Erinnerungen an Ravel wach. Beim JazzBaltica-Festival trat Harriehausen mit einer All-Star-Band an, zu der drei profilierte Instrumentalistinnen, Bandleaderinnen und Komponistinnen des deutschen Jazz zählen, darunter die Nachwuchshoffnung Fabia Mantwill. Alle trugen sie auch eigene Stücke zum Repertoire bei. Dabei ging es nicht nur impressionistisch, sondern streckenweise sehr zupackend und groovebetont zu.

Fabia Mantwill, Tenorsaxofon

Nils Landgren, Posaune

Keno Harriehausen, Klavier

Eva Kruse, Bass

Eva Klesse, Schlagzeug

Aufnahme vom 20. Juni 2020 beim JazzBaltica-Festival