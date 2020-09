Nach dem umstrittenen Besuch von US-Präsident Trump in Kenosha will auch sein Herausforderer Biden dorthin reisen.

Das Wahlkampfteam des demokratischen Politikers kündigte den Besuch für morgen an. Dabei solle es ein Treffen mit Bürgern der Stadt geben, hieß es. Der Republikaner Trumpp hatte sich gestern in der von Unruhen bei Anti-Rassismus-Protesten erschütterten Stadt aufgehalten. Dabei stellte er sich demonstrativ auf die Seite der Polizei. Der Besuch erfolgte gegen den Willlen des Bürgermeisters von Kenosha und des Gouverneurs des Bundesstaates Wisconsin, die beide der Demokratischen Partei angehören.



In Kenosha war der Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz vor zehn Tagen durch Schüsse in den Rücken schwer verletzt worden. In der Folge gab es teils gewaltsame Proteste.