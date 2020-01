Im Iran ist es am Rande des Trauerzugs für den von den USA gezielt getöteten General Soleimani zu einer Massenpanik gekommen. Das staatliche Fernsehen berichtet, dass viele Menschen ums Leben gekommen seien.

Den ersten Zahlen zufolge soll es mehr als 30 Tote und fast 50 Verletzte geben. Hunderttausende Menschen haben sich in Soleimanis Heimatstadt Kerman für die Beisetzung des Kommendeurs der Revolutionsgarde versammelt.



Als Reaktion auf die gezielte Tötung Soleimanis stufte das Parlament führende US-Kommandeure als Terroristen ein. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet sogar, sämtliche US-Truppen seien betroffen. Das Parlament hat zudem das Budget der Revolutionsgarde erhöht. Parlamentspräsident Laridschani teilte mit, bis März würden umgerechnet 200 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt.

Gezielter Angriff

Das US-Militär hatte Soleimani am vergangenen Freitag mit einem gezielten Luftschlag im Irak getötet. Bei dem Angriff wurde auch der stellvertretende Chef der irakischen Volksmobilisierungskräfte getötet, die vom Iran unterstützt werden.



Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Chamenei, aber auch die Revolutionsgarde, kündigten Vergeltung an. Soleimani war Chef der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarde, die vor allem im Ausland tätig ist, etwa in Syrien, aber auch im Libanon, im Jemen und im Irak.