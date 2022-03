Bundeskabinett

Die Journalistin Kerstin Claus ist neue Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. (imago images / epd / Heike Lyding)

Sie werde das Amt am 1. April für fünf Jahre übernehmen, teilte Bundesfamilienministerin Spiegel in Berlin mit. Claus tritt die Nachfolge des bisherigen Beauftragten Rörig an. Er hatte das Amt Ende Februar vorzeitig niedergelegt. Claus war in den vergangenen Jahren auch Mitglied im Betroffenenrat, der den Missbrauchsbeauftragten berät. Zudem hatte sie als Journalistin ihren eigenen Fall als Opfer sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche öffentlich gemacht.

