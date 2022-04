Die Juristin Ketanji Brown Jackson wird die erste schwarze Verfassungsrichterin. (AP)

Neben den 50 Senatoren der Demokraten stimmten auch drei Vertreter der oppositionellen Republikaner für sie. Jackson wird damit Nachfolgerin des Verfassungsrichters Breyer. Der 83-Jährige hat angekündigt, seinen Posten im Sommer aufzugeben und in den Ruhestand zu gehen.

Biden konnte erstmals eine Richterin oder einen Richter für den Supreme Court benennen

US-Präsident Biden, der die liberale Juristin nominiert hatte, sprach von einem historischen Tag für das Weiße Haus und für das Land. Er hatte im Wahlkampf versprochen, im Fall seines Sieges eine schwarze Frau als Richterin am Obersten Gericht der USA zu nominieren. Die 51-Jährige arbeitet derzeit an einem Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington.

Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter werden in den USA vom Präsidenten nominiert und dann vom Senat auf Lebenszeit bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.