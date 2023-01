Deutsche Wirtschaft

Das Gebäude der staatlichen Förderbank KfW in Frankfurt am Main (dpa / picture alliance / Arne Dedert)

Das Fundament für ein weiteres Wachstum des Wohlstands bröckele, zitiert die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" aus einer Analyse der KfW. Das schrumpfende Angebot an Fachkräften und die schwache Entwicklung der Produktivität in den Unternehmen sei bedrohlich und stelle eine einzigartige Herausforderung dar, die in der Nachkriegszeit für die Bundesrepublik in dieser Form neu sei. Wenn sich daran nicht ändere, träte Deutschland noch in diesem Jahrzehnt in eine "Ära anhaltend stagnierenden" und womöglich auch "schleichend schrumpfenden Wohlstands" ein. Es seien zunehmende Konflikte um eine Verteilung und eine verstärkte Konkurrenz um die Nutzung von knappen Ressourcen zu erwarten.

Die KfW-Experten schlagen demnach drei Maßnahmen vor: Mehr Menschen in Arbeit bringen, mehr Zuwanderer ins Land holen und die Arbeitsproduktivität steigern. Keine dieser Stellschrauben allein könne das Problem lösen.

