Bayerns Innenminister Herrmann hat die automatische Erfassung von Autokennzeichen als wichtiges Instrument der Polizei bezeichnet.

Die Fahndungserfolge zeigten, wie unverzichtbar dieses Mittel im Kampf für mehr Sicherheit sei, sagte Herrmann in München. Man werde das in Bayern geltende Gesetz zum automatischen Kennzeichenabgleich aber nun den Vorgaben des Verfassungsgerichts anpassen. Auch ein Sprecher des hessischen Innenministeriums erklärte, der Abgleich der Kennzeichen werde nicht grundsätzlich in Frage gestellt.



Das Bundesverfassungsgericht hatte die automatisierte Kontrolle von Kfz-Kennzeichen zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Entsprechende Vorschriften in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen verstießen gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, erklärten die Karlsruher Richter. Die drei Länder haben nun bis Ende des Jahres Zeit, die Regelungen zu ändern.



(AZ: 1 BvR 142/15, 1 BvR 2795/09, 1 BvR 3187/10)