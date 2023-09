Digitalisierung

Den Weg zur Zulassungsstelle können sich Autohalter künftig meist sparen. (dpa-Zentralbild/Jens Büttner)

Dazu ist eine Verordnung der Bundesregierung in Kraft getreten. Nach der Zulassung über die Internetportale der Zulassungsstellen gilt vorübergehend der digitale Nachweis. Die Stempelplaketten für die Nummernschilder und die Papiere sollen innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt werden. Voraussetzung für die digitale Kfz-Zulassung ist ein aktueller Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion oder ein digitales Benutzerkonto beim Bund, die sogenannte Bund-ID.

Durch die Einführung sinken die Gebühren für einige Dienstleistungen, wenn sie online durchgeführt werden. Dafür steigen einige Gebühren für Dienstleistungen vor Ort in den Zulassungsstellen an. Welche Städte und Kreise die digitale Kfz-Zulassung einführen, will das Kraftfahrt-Bundesamt im Laufe des Tages auf seiner Internetseite bekanntgeben.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.