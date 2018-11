Der türkische Präsident Erdogan macht die saudi-arabische Regierung für die Tötung des Journalisten Khashoggi verantwortlich.

Erdogan schrieb in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", der Befehl, Khashoggi zu töten, sei von höchsten Stellen der Regierung in Riad gekommen. Er glaube allerdings nicht, dass der Mordauftrag von König Salman ausgegangen sei.



Khashoggi war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Nach Angaben der türkischen Generalstaatsanwaltschaft wurde er kurz nach Betreten des Gebäudes erwürgt. Anschließend sei die Leiche zerstückelt und beseitigt worden.