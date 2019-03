Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat auf Antrag der Türkei einen Fahndungsaufruf für 20 Verdächtige im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Khashoggi herausgegeben.

Dies teilte das türkische Justizministerium in Ankara mit. Die Personen werden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Angaben zur Identität der Gesuchten machte das türkische Justizministerium nicht.



Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von Agenten getötet worden. In Saudi-Arabien müssen sich seit Anfang Januar elf Verdächtige wegen des Mordes verantworten.