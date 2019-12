Das Vorgehen der saudischen Justiz im Mordfall Khashoggi war nach Ansicht der Historikerin und Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag eine Inszenierung.

Es sei vor allem darum gegangen, die eigentlichen Drahtzieher des Verbrechens nicht anzuklagen oder diese freizusprechen, sagte sie im Deutschlandfunk. Das Königshaus wolle sich nach außen - aber auch ein Stück weit nach innen - rechtfertigen, indem es sagt, man habe sich dem Vorfall mit einem rechtsstaatlichen Prozess angenommen.



Die Forscherin vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient bezweifelte zudem, dass es in der Angelegenheit jemals eine unabhängige Untersuchung geben werde. Dies liege auch daran, dass der Westen aufgrund der geopolitischen Bedeutung Saudi-Arabiens eine Konfrontation mit dem Land scheue, führte Freitag aus. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Guterres eine solche unabhängige Untersuchung gefordert.



Der Journalist Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Gestern wurden in Saudi-Arabien fünf Angeklagte zum Tode verurteilt, drei weitere zu Haftstrafen.