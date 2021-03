Die USA haben Saudi-Arabien aufgefordert, eine an der Ermordung des Journalisten Khashoggi beteiligte Eliteeinheit aufzulösen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, die so genannte "Schnelle Eingreiftruppe" dürfe nicht weiter bestehen. Riad müsse zudem Reformen umsetzen, um sicherzustellen, dass Aktivitäten gegen Regierungskritiker vollständig eingestellt würden, hieß es. Die USA hatten die zu Saudi-Arabiens königlicher Garde gehörende Truppe am Freitag bereits auf eine Sanktionsliste gesetzt. Bisher verzichteten sie allerdings darauf, den Kronprinzen des Landes, bin Salman, mit Sanktionen zu belegen. Dafür wird die US-Regierung im In- und Ausland kritisiert. Bin Salman hatte den Mord an Khashoggi nach Informationen des US-Geheimdienstes CIA persönlich genehmigt. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, die USA sanktionierten üblicherweise keine ausländischen Regierungsvertreter.

