Nach dem Bericht der amerikanischen Geheimdienste zur Ermordung des Journalisten Khashoggi haben die USA Konsequenzen für Saudi-Arabien angekündigt. Präsident Biden sagte in einem TV-Interview, er habe dem saudischen Kronprinzen Salman in einem Telefonat klargemacht, dass man sein Land für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich mache. Die US-Regierung werde noch heute bedeutende Veränderungen in den Beziehungen zu Riad bekanntgeben.

US-Außenminister Blinken erklärte, man wolle keinen Bruch mit Saudi-Arabien. Doch würden die Beziehungen neu kalibriert, damit sie stärker im Einklang mit den amerikanischen Werten und Interessen stünden.



Die US-Geheimdienste gehen in ihrem gestern veröffentlichten Bericht davon aus, dass Salman den Einsatz im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 genehmigte, bei dem Khashoggi getötet wurde. In dem Bericht des Büros von US-Geheimdienstkoordinatorin Haines heißt es, die Einschätzung stütze sich unter anderem darauf, dass der Kronprinz seit 2017 die absolute Kontrolle über die Sicherheits- und Geheimdienstorganisationen des Königreichs habe. Es sei daher "hochgradig unwahrscheinlich", dass Regierungsvertreter eine Operation dieser Art ohne Genehmigung des Kronprinzen ausgeführt hätten. Für eine solche Genehmigung spreche auch die direkte Beteiligung eines wichtigen Beraters von bin Salman an der Operation.

USA verhängen Einreisebeschränkungen gegen 76 saudische Bürger

Nach der Veröffentlichung des US-Geheimdienstberichts verhängte das US-Außenministerium Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens. Von ihnen werde angenommen, "dass sie an der Bedrohung von Dissidenten im Ausland" wie Khashoggi beteiligt gewesen seien, teilte US-Außenminister Blinken mit.



Khashoggi war im Oktober 2018 nach einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Inzwischen ist klar, dass er von einem Spezialkommando aus Riad getötet wurde. Der saudische Kronprinz hat stets erklärt, er habe von der Tat nichts gewusst. Riad wies jetzt auch den Bericht der US-Geheimdienste zurück. Er sei falsch und inakzeptabel, das Papier enthalte ungenaue Informationen und Schlussfolgerungen.

Prozess in der Türkei

In der Türkei läuft derzeit ein Prozess um den Mord an Khashoggi. Ein saudisches Gericht hatte im Herbst fünf Angeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt und damit eine Ende vergangenen Jahres verhängte Todesstrafe gegen die fünf Männer aufgehoben. Zuvor hatte Khashoggis Familie erklärt, dass sie den Tätern vergebe.



Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.