Im Zusammenhang mit der Tötung des saudischen Journalisten Khashoggi hat die Türkei Tonaufnahmen mit anderen Ländern geteilt - darunter Deutschland.

Präsident Erdogan sagte in Ankara, die Informationen seien auch an die USA, Frankreich, Großbritannien und Saudi-Arabien weitergegeben worden. Saudi-Arabien hat nach anfänglichen Dementis zugegeben, dass Khashoggi Anfang Oktober von saudischen Sicherheitskräften im Konsulat des Landes in Istanbul getötet worden ist. Damit ist Riad ins Kreuzfeuer internationaler Kritik geraten, auch seitens seines Bündnispartners USA.