Europäische Union

Nahaufnahme eines Computerchips (IMAGO / CHROMORANGE / IMAGO / Andreas Poertner)

In einem Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen und Technologie-Kommissarin Virkkunen fordern sie den Aufbau eines Staatsfonds. Er soll den Bau von Computerchips oder Datenleitungen ebenso fördern wie die Entwicklung von Online-Plattformen oder Künstlicher Intelligenz. Europa müsse auf allen Ebenen seiner kritischen digitalen Infrastruktur technologisch unabhängiger werden, heißt es mit Verweis auf die geopolitischen Entwicklungen. Europas derzeitige Mehrfachabhängigkeiten schafften Sicherheitsrisiken und gefährdeten sowohl die Souveränität als auch das Wirtschaftswachstum.

