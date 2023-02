Benutzerzahlen

Microsoft hat millardenschwer in die Entwicklerfirma OpenAI investiert, die den Bot ChatGPT entwickelt. (imago-images / Bihlmayerfotografie /)

Im Januar habe das Programm rund 100 Millionen monatlich aktive Nutzer erreicht, wie aus einer Studie der Schweizer Großbank UBS hervorgeht. Damit sei ChatGPT zwei Monate nach dem Start das am schnellsten wachsende Programm in der Geschichte. TikTok benötigte im Vergleich für hundert Millionen Nutzer etwa neun Monate, Instagram rund zweieinhalb Jahre. Analysten erwarten, dass das Unternehmen OpenAI durch den rasanten Start der App einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben werde. Nach einer kostenlosen Testphase wurde nun ein Abomodell angekündigt. ChatGPT ist eine Software, die eine Konversation mit einem Menschen simulieren und auf Grundlage weniger Eingaben eigene Texte erstellen kann. Erst kürzlich hatte Microsoft eine weitere milliardenschwere Investition in OpenAI und die Integration des Chatbots in das Premium-Abo seiner Plattform Teams angekündigt.

