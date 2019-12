Die Uefa verhängt offenbar relativ milde Strafen gegen türkische Nationalspieler, die in der Qualifikation für die Europameisterschaft den Militärgruß gezeigt haben.

Der "Kicker" berichtet über eine Sitzung der Disziplinarkommission des europäischen Fußballverbandes in der vergangenen Woche, deren Ergebnis bisher noch nicht bekannt war. Demnach werden gegen 13 Spieler Verweise ausgesprochen, der türkische Verband muss eine Strafe von 50.000 Euro zahlen. Ein Grund, warum keine Sperren verhängt wurden, sei, dass die Strafen während der EM-Endrunde im kommenden Sommer hätten abgesessen werden müssen. Ob der türkische Verband Rechtsmittel gegen die Strafe einlegen wird, ist noch unklar.



Fast alle türkischen Profis hatten bei den Qualifikationsspielen im Oktober gegen Albanien und in Frankreich Tore mit einem Salut bejubelt. Die Spieler wollten damit ihre Unterstützung für das türkische Militär zeigen, das in einer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vorging.