Klimaaktivisten haben im Kieler Hafen ein Kreuzfahrtschiff blockiert und stundenlang an der Abfahrt gehindert.

Die Demonstranten kreuzten mit kleinen Booten vor dem Bug des Schiffes und hielten es so auf. Einige besetzten einen Kran im Hafen. Rund 40 Menschen wurden in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.



Das Kreuzfahrtschiff "Zuiderdam" legte schließlich mit knapp sechsstündiger Verspätung ab und machte sich auf die Fahrt nach Kopenhagen.



Umweltschützer kritisieren Kreuzfahrtschiffe wegen des hohen Schadstoffaustoßes. Aktivisten erklärten, sie hätten mit der Aktion außerdem auf schlechte Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen wollen.