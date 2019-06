Bundesgesundheitsminister Spahn eröffnet am Vormittag den bundesweiten Tag der Organspende.

Bei der zentralen Veranstaltung in Kiel können sich Besucher über das Thema informieren. Zahlreiche Organisationen und Verbände nehmen daran teil. Spahn warb im Vorfeld des Aktionstags erneut für eine Widerspruchslösung. Ein Nein auszusprechen, sei angesichts der bedrückenden Lage auch in unserer freien Gesellschaft zumutbar, schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Passauer Neue Presse". Derzeit müssen Spender aktiv gestimmt haben, damit ihnen nach dem Tod Organe entnommen werden können.



Laut einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält nur die Hälfte der Bundesbürger die aktuelle Regelung für gerecht. In Deutschland warten fast 10.000 Menschen auf ein neues Organ.