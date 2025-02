Bundesliga

Bochums Matus Bero (l) und Kiels Nicolai Remberg kämpfen um den Ball. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

Zur Stunde spielt Leipzig gegen St. Pauli. Damit verpassten beide Mannschaften im Abstiegsrennen den dringend benötigten Befreiungsschlag. Die Kieler verhinderten durch das Remis immerhin ein Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz, auf dem weiterhin die Bochumer rangieren.

Steven Skrzybski hatte die Kieler in der dritten Minute durch einen Handelfmeter in Führung gebracht. Die Bochumer drehten per Doppelschlag durch Myron Boadu zwischenzeitlich die Partie, ehe Holsteins Abwehrchef David Zec der Ausgleich für die Gastgeber gelang.

