Blockade von Getreide-Exporten

Hafen der Schwarzmeerstadt Odessa. (IMAGO/YAY Images)

Im Idealfall würde die Räumung der Seeminen unter einem UNO-Mandat laufen, sagte Peters vom Institut für Maritime Sicherheit an der Universität Kiel im Deutschlandfunk. Diesen Vorschlag könnte Russland schwer ablehnen. Es drohe eine Hungerkatastrophe in Afrika und Asien - daher handele es sich um ein globales Problem. Peters sagte, auch die NATO und die EU verfügten über Fähigkeiten zur Minenräumung. Dies würde Russland aber schwer akzeptieren. Peters betonte, die ukrainische Marine habe diese Fähigkeit nicht. Sie wäre auf jeden Fall auf internationale Hilfe angewiesen.

Russland weist im Streit um die Blockade von ukrainischem Getreide in Häfen am Schwarzen Meer jegliche Schuld von sich. Außenminister Lawrow sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu gestern in Ankara, es sei die Ukraine selbst, die sich bislang weigere, ihre Häfen zu entminen oder anderweitig Durchfahrten von Frachtschiffen zu ermöglichen. Russland sei bereit, die Sicherheit von Schiffen zu gewährleisten, die die ukrainischen Häfen verließen, erklärte Lawrow. Konkrete Ergebnisse wie etwa die Einrichtung eines Sicherheitskorridors brachte das Treffen nicht. Cavusoglu sagte, die Türkei befürworte einen Plan der Vereinten Nationen, der neben Russland und der Ukraine auch die Türkei einbeziehe. Kiew und Moskau müssten dem aber noch zustimmen.

Faktisch blockiert die russische Marine seit Beginn des Angriffskriegs auf das Nachbarland vor mehr als drei Monaten die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen. Ein Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa lehnte eine Räumung von Minen in der Hafenzufahrt ab. Dies würde einen Angriff Russlands auf die Stadt ermöglichen.

