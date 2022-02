Roderich Kiesewetter sieht in Olympischen Spielen immer auch eine politische Komponente. (picture alliance / Tsp / Kai-Uwe Heinrich)

Mit Blick auf die autoritär geführte Volksrepublik China stellte er im Deutschlandfunk die Auswahl der Austragungsorte von Sportveranstaltungen generell in Frage. Sportfunktionäre müssten überlegen, ob dafür nicht andere Kriterien als bisher herangezogen werden müssten und ob autoritäre Staaten dafür überhaupt in Frage kämen.

An Sportler und Politiker stellte Kiesewetter unterschiedliche Anforderungen. Es sei gut und verständlich, dass Sportlerinnen und Sportler zeigen wollten, was sie könnten und dass sie an den Spielen teilnähmen. Von der Bundesregierung wünschte sich Kiesewetter dagegen eine klarere Haltung zu China.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.