Leopard-Lieferung

Kiesewetter (CDU) hofft auf grünes Licht für Kampfpanzer-Lieferung aus anderen Ländern

Im Vorfeld des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein hält die Debatte um die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine an.

20.01.2023