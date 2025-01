Internationale Sicherheitspolitik

Roderich Kiesewetter, CDU (picture alliance / dts-Agentur)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Trump habe im Wahlkampf versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages zu beenden. Inzwischen rede er von sechs Monaten. Das zeige, dass Trump in der Realpolitik ankomme. Jetzt sei die Stunde Europas, betonte Kiesewetter. Es komme hierbei entscheidend auf die nächste Bundesregierung an. Die Zeitenwende müsse endlich umgesetzt werden, und es müsse der Bevölkerung klargemacht werden, wie groß die Bedrohung sei. Um die Fähigkeiten der Bundeswehr aufzubauen, müsse der Wehretat künftig deutlich über zwei Prozent liegen, meinte Kiesewetter.

Trump hatte in seiner Videoansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine Forderung wiederholt, dass die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitgliedstaaten bei fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft liegen sollten. Der US-Präsident stellte später zudem die Ausgaben der Vereinigten Staaten für die NATO infrage. Er sei sich nicht sicher, ob die USA überhaupt etwas für die Allianz ausgeben sollten, sagte Trump in Washington.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.