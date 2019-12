Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter bewertet die Kritik von US-Präsident Trump an den Verteidigungsausgaben der Nato-Partner als teilweise erfolgreich. Die hätten verstanden, dass Lastenteilung auch mehr Geld bedeute, sagte er im Deutschlandfunk. Mit China sollte die Nato einen "Beratungsprozess" beginnen.

Die Militärallianz müsse mit China etwa über den Umgang mit Afrika und mit IT-Systemen sprechen, erklärte der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Wegen der Menschenrechtslage sei Peking "kein Partner im herkömmlichen Sinne", betonte Kiesewetter. Die Staats- und Regierungschefs der Nato wollen sich in ihrer Abschlusserklärung des laufenden Gipfels in Großbritannien erstmals zu China äußern und dabei auf "Chancen" und "Herausforderungen" hinweisen.

"Macron hat einen wunden Punkt getroffen"

Kiesewetter erklärte weiter, Frankreichs Präsident Macron habe mit seiner Aussage, die Nato sei "hirntot", einen wunden Punkt getroffen. Damit habe er deutlich gemacht, dass die Mitgliedsländer keine gemeinsame politische Agenda hätten, erläuterte Kiesewetter. US-Präsident Trump hatte die Aussage zu Beginn des Gipfels als "beleidigend und gefährlich" zurückgewiesen.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg betonte die Bedeutung der Militärallianz 70 Jahre nach ihrer Gründung. Sie sei das einzige Bündnis, in dem Europa und Nordamerika zusammen diskutierten und gemeinsame Maßnahmen beschlössen, sagte Stoltenberg vor dem Treffen. Die Nato sei nicht "hirntot". Vielmehr sei sie aktiv und anpassungsfähig und damit das erfolgreichste Bündnis in der Geschichte. Der britische Premierminister Johnson sagte, die Nato bringe hunderten Millionen Menschen Frieden und Sicherheit.



In Watford bei London setzen die Staats- und Regierungschefs der Nato ihr Gipfeltreffen heute Vormittag mit einer mehrstündigen Arbeitssitzung fort. Der Gipfel findet inmitten von Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten statt. In der geplanten "Londoner Erklärung" bekräftigen die Teilnehmer den gegenseitigen Beistand in dem seit 70 Jahren bestehenden Bündnis.